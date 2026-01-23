Svi događaji
Od najnovijeg
21:42

27. minut - 62:75

Odželej pogađa uz faul. Promašuje dodatno bacanje. Batler se sjajno snašao na dodavanje Kalinića.

21:41

26. minut - 62:71

Važna trojka Mekintajera. Dijuf kupi skok i poentira. A onda trojka Batlera.

21:41

25. minut - 60:65

Heket pogađa nakon prodora.

21:39

24. minut - 58:65

Izundu sa jedne strane, Dijuf sa druge. Zvezda za sada čuva prednost.

21:35

23. minut - 56:63

Izundu postiže važne poene iz reketa. ivanović traži tajm-aut.

21:32

22. minut - 56:60

Moneke pogađa za tri.

21:30

21. minut - 56:57

Virtus je bolje ušao u nastavak meča, mini serija domaćina.

21:12

Poluvreme - 52:57

Dobrić pogađa iz naskoka. A potom Mekintajer nakon ukradene lopte i kontre poentira.

21:07

19. minut - 50:53

Nvora pogađa nakon prodora. Sjajna košarka u Bolonji, raspucani i jedni i drugi. Nijang pogađa nakon lepe akcije Virtusa.

21:06

17. minut - 43:48

Mekintajer prekida nalet domaćina.

21:03

16. minut - 43:46

Virtus je pojačao odbranu, Heket pogašđa trojku za minus tri. Reaguje Obradović traži tajm-aut.

21:00

15. minut - 38:46

Jago pogađa neverovatnu trojku sa deset metara, vraća Edvards.

20:59

14. minut - 32:43

Osma trojka crveno- belih, Odželej ovog puta pogađa.

20:55

13. minut - 28:38

Zvezda je stisla odbranu, a Batler nakon prodora poentira za dvocifrenu prednost crveno-belih. Ivanović traži tajm-aut. Edvards prekida seriju Zvezde poenima sa distance. Odželej zakucava na novu asistenciju Jaga.

20:53

12. minut - 26:34

Batler pogađa trojku na asistenciju Jaga

20:50

Foto galerija iz Bolonje

Foto galerija iz Bolonje Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

20:49

Prva četvrtina - 26:31

Zvezda krade loptu, Odželej zakucava.

20:48

9. minut - 26:29

Jago postiže svoju prvu trojku na meču za izjednačenje. A potom Kalinić njegova druga trojka.

20:45

8. minut - 25:23

Kalinić trojkom prekida seriju Virtusa.

20:42

7. minut - 21:20

Izundu pogađa nakon ofanzivnog skoka. Heket vraća uz faul.

20:39

6. minut - 18:18

Nvora pogađa uz faul.

20:37

5. minut - 18:15

Moneke pogađa nakon sjajne asistencije Mekintajera. Dijuf donosi izjednačenje Virtusu. Edvards trojkom donosi vođstvo domaćinu.

20:35

4. minut - 11:13

Motejunas siguran sa linije penala. Dijuf pogađa nakon ofanzivnog skoka, a potom i Edvards iz kontre nakon greške crveno-belih.

20:34

3. minut - 7:11

Uzvraća Virtus  mini serijom 5:0. Potom poentira Motejunas iz reketa.

20:32

2. minut - 2:9

Alston postiže prvi koš za domaćina, a potom Nvora, još dve nove trojke.

20:27

1. minut - 0:3

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Nvora, Moneke, Motejunas. Nvora trojkom otvara meč.

20:15

 Zvezda bez Bolomboja

Saša Obradović odredio je istih 12 kao za susret sa Monakom. Džoel Bolomboj i Stefan Miljenović ostali su van protokola.

20:14

Ivanović pred Zvezdu

"Biće to još jedna teška utakmica, naročito posle bitke protiv Fenerbahčea. Crvena zvezda je ekipa koja ima cilj da igra plej-of, fizički snažna i inteligentna ekipa – imaju mnogo igrača koji mogu da igraju u situacijama jedan na jedan i u tranziciji. Moraćemo ponovo da se borimo, svesni da će za pobedu biti potrebna velika energija", rekao je trener Virtusa, a nekadašnji strateg crveno-belih.

17:27

Obradović pred Virtus

Ne propustiteEvroligaSAŠA OBRADOVIĆ PRED VIRTUS: Svima prave probleme, odlično su organizovani i vođeni
Saša Obradović

17:25

Ovako trenutno izgleda tabela Evrolige



Пласман обезедио Sofascore

17:19

Zvezda želi treću pobedu u nizu na gostovanju protiv direktnog rivala

Crveno-beli su trenutno deseti na tabeli sa skorom 13-10. U Bolonju dolaze nakon dve vezane pobede na gostovanju protiv Milana i Monaka.

Virtus je mesto ispod crveno-belih sa skorom 11-12 i faktički je glavni rival Zvezde u borbi za plej- in. Zato bi eventualna pobeda čete Saše Obradovića mnogo značila u borbi za razigravanje.