VIRTUS - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli imaju dvocifrenu prednost u Bolonji!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Virtusu utakmici 24. kola Evrolige.
Meč u Bolonji na programu je u 20.30 časova.
27. minut - 62:75
Odželej pogađa uz faul. Promašuje dodatno bacanje. Batler se sjajno snašao na dodavanje Kalinića.
Poluvreme - 52:57
Dobrić pogađa iz naskoka. A potom Mekintajer nakon ukradene lopte i kontre poentira.
19. minut - 50:53
Nvora pogađa nakon prodora. Sjajna košarka u Bolonji, raspucani i jedni i drugi. Nijang pogađa nakon lepe akcije Virtusa.
16. minut - 43:46
Virtus je pojačao odbranu, Heket pogašđa trojku za minus tri. Reaguje Obradović traži tajm-aut.
13. minut - 28:38
Zvezda je stisla odbranu, a Batler nakon prodora poentira za dvocifrenu prednost crveno-belih. Ivanović traži tajm-aut. Edvards prekida seriju Zvezde poenima sa distance. Odželej zakucava na novu asistenciju Jaga.
9. minut - 26:29
Jago postiže svoju prvu trojku na meču za izjednačenje. A potom Kalinić njegova druga trojka.
5. minut - 18:15
Moneke pogađa nakon sjajne asistencije Mekintajera. Dijuf donosi izjednačenje Virtusu. Edvards trojkom donosi vođstvo domaćinu.
4. minut - 11:13
Motejunas siguran sa linije penala. Dijuf pogađa nakon ofanzivnog skoka, a potom i Edvards iz kontre nakon greške crveno-belih.
1. minut - 0:3
Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Dobrić, Nvora, Moneke, Motejunas. Nvora trojkom otvara meč.
Zvezda bez Bolomboja
Saša Obradović odredio je istih 12 kao za susret sa Monakom. Džoel Bolomboj i Stefan Miljenović ostali su van protokola.
Ivanović pred Zvezdu
"Biće to još jedna teška utakmica, naročito posle bitke protiv Fenerbahčea. Crvena zvezda je ekipa koja ima cilj da igra plej-of, fizički snažna i inteligentna ekipa – imaju mnogo igrača koji mogu da igraju u situacijama jedan na jedan i u tranziciji. Moraćemo ponovo da se borimo, svesni da će za pobedu biti potrebna velika energija", rekao je trener Virtusa, a nekadašnji strateg crveno-belih.
Ovako trenutno izgleda tabela Evrolige
Zvezda želi treću pobedu u nizu na gostovanju protiv direktnog rivala
Crveno-beli su trenutno deseti na tabeli sa skorom 13-10. U Bolonju dolaze nakon dve vezane pobede na gostovanju protiv Milana i Monaka.
Virtus je mesto ispod crveno-belih sa skorom 11-12 i faktički je glavni rival Zvezde u borbi za plej- in. Zato bi eventualna pobeda čete Saše Obradovića mnogo značila u borbi za razigravanje.