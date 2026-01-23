Ostoja Mijailović iznenadio Grobare!
OGLASIO SE OSTOJA MIJAILOVIĆ I ŠOKIRAO NAVIJAČE PARTIZANA! "Nudio sam mu 10 miliona evra, ali znate kako se priča završila"!
Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović iznenadio je Grobare svojom najnovijom izjavom!
Naime, kako je obelodanio predsednik Parnog valjka, klub iz Humske je želeo da angažuje Vasilija Micića. Prema rečima Mijailovića, Miciću je nuđeno 10 miliona evra...
- Ja sam hteo da dovedem Vasu Micića u Partizan! Ponudio sam mu 10 miliona evra za tri sezone, ali znate kako je priča završena - rekao je Mijailović za "SOS kanal".
