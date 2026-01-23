Slušaj vest

Naime bek Hapoela ima problema sa povredom trbušnog mišića i njegov izlazak na parket biće odlučen neposredno pred početak utakmice, nakon testa fizičke spremnosti, saznaju izraelski mediji.

Iako situacija nije povoljna, iz kluba poručuju da je igrač motivisan da pomogne ekipi – "On želi da igra", navodi izvor.

Brajant zbog povrede nije trenirao prethodna dva dana, a iako je jutros pokušao da se uključi u timski trening, ubrzo je morao da odustane.

Hapoel iz Tel Aviva u duel sa Partizanom ulazi sa nizom od tri uzastopne pobede u Evroligi i ambicijom da zadrži vodeću poziciju.

Sa druge strane Partizan je konačno prekinuo loš niz pobedom protiv Bajerna.

Eventualno odsustvo Brajanta predstavljalo ozbiljan udarac za ekipu Dimitrisa Itudisa.

Američki košarkaš je ovog leta stigao iz Efesa i igra najbolju sezonu u karijeri.

Na 22 utakmice Evrolige prosečno beleži 15 poena (57,7% za dva, 38,2% za tri, 89,9% sa linije slobodnih bacanja), uz šest skokova i 3,1 asistenciju za oko 30 minuta po meču, zbog čega se nalazi i u krugu kandidata za MVP priznanje.