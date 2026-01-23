Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Baskonije sa 84:71 (21:20, 21:18, 27:12, 15:21), u utakmici 24. kola Evrolige.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Tejlen Horton-Taker sa 21 poenom i osam skokova, Tarik Biberović je postigao 12 poena, a po 11 poena su dodali Nando de Kolo i Vejd Boldvin.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Judžin Omoruđi sa 14 poena, uz šest skokova i tri ukradene lopte, Kobi Simons je postigao 13 poena, dok je Rodions Kuruc dodao 10 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

Fenerbahče posle treće vezane pobede zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige sa skorom 16/7, a Baskonija je 16. sa osam pobeda iz 24 utakmice.

U narednom kolu Fenerbahče u gradskom derbiju dočekuje Efes, dok Baskonija na svom terenu igra protiv Žalgirisa.

Ne propustiteEvroligaKAKVO POJAČANJE: Olimpijakos doveo NBA šampiona za nastavak sezone
Kori Džozef
EvroligaVIRTUS - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli rafalom trojki vode u Bolonji!
virtus-zvezda-9069457.JPG
EvroligaPARTIZAN - HAPOEL! Nema skoka, nema odbrane, ali tek je počelo... Hapoel vodi!
Kameron Pejn
EvroligaZVEZDIN MVP TAČNO ZNA ŠTA JE POTREBNO NJEGOVOM TIMU! Izundu i Nvora objasnili kako crveno-beli mogu da pobede Virtus
Ebuka Izundu i Džordan Nvora

Partizan pred duel sa Hapoelom Izvor: Kurir