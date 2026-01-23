Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Baskonije sa 84:71 (21:20, 21:18, 27:12, 15:21), u utakmici 24. kola Evrolige.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Tejlen Horton-Taker sa 21 poenom i osam skokova, Tarik Biberović je postigao 12 poena, a po 11 poena su dodali Nando de Kolo i Vejd Boldvin.

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Judžin Omoruđi sa 14 poena, uz šest skokova i tri ukradene lopte, Kobi Simons je postigao 13 poena, dok je Rodions Kuruc dodao 10 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

Fenerbahče posle treće vezane pobede zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige sa skorom 16/7, a Baskonija je 16. sa osam pobeda iz 24 utakmice.

U narednom kolu Fenerbahče u gradskom derbiju dočekuje Efes, dok Baskonija na svom terenu igra protiv Žalgirisa.