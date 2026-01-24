Slušaj vest

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović osvrnuo se na prethodna dešavanja u crno-belom taboru.

On je na "SOS kanalu" govorio o brojnim temama, a dotakao se i ostavke, jer prema njegovom mišljenju, čitava priča loše interpretirana nakon oglašavanja Željka Obradovića:

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

- Moje mišljenje je da nikada nisam čuo da trener traži ostavku predsednika. On nije ni tražio moju ostavku, znamo svi šta je rekao. Ljudi skandiraju 'Uprava napolje'. Ko da ide napolje? Ljudi koji daju svoje pare, ljudi koji su dali preko šest miliona evra. Nisam ni jednog trenutka pomišljao na ostavku - rekao je Mijailović.

BONUS VIDEO:

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Izvor: Kurir sport