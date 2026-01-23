Slušaj vest

Kanadski košarkaš Kori Džozef novi je igrač Olimpijakosa, preneo je danas grčki klub.On je potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27, saopštio je klub.

Džozef (188 cm, 34 godine) u Olimpijakos dolazi iz NBA lige, gde je prošle sezone nastupao za Orlando, gde je odigrao 50 utakmica i prosečno beležio 3,5 poena, 1,5 skokova i 1,4 asistencije po meču.

Iskusni plejmejker je NBA šampion iz 2014. godine sa San Antoniom, a tokom 14 sezona u najjačoj ligi sveta odigrao je ukupno 866 utakmica u regularnom delu i 87 mečeva u plej-ofu. U karijeri u NBA ligi prosečno je beležio 6,7 poena, 2,4 skoka i 2,9 asistencija.

Džozefa je San Antonio izabrao kao 29. pika na NBA draftu 2011. godine, a prve četiri profesionalne sezone proveo je u San Antoniju (2011–2015). Nakon toga nastupao je za Toronto (2015–2017), Indijanu (2017–2019), Sakramento (2019–2021), Detroit (2021–2023), Golden Stejt (2023–2024), kao i ponovo za Indijanu (2024–2025).