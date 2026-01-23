Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde igraju bitan meč u Bolonji protiv Virtusa u 24. kolu Evrolige.

Crveno-beli imaju pomoć sa tribina, a među navijačima su i naslednici Siniše Mihajlovića.

Foto galerija iz Bolonje Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Dušan, Nikolas i Miroslav nalaze se u areni u gradu u kome je njihov otac trenirao lokalni fudbalski klub u Seriji A.

Bolonja je bila poslednji tim koji je Siniša vodio pre smrti 16. decembra 2022. godine.

Poznato je da su Mihajlovići veliki navijači Crvene zvezde, čiji dres je Siniša nosio u sezoni 1991/92.

Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda  Izvor: TV Arena sport/Screenshot