Košarkaši Barselone pobedili su večeras na gostujućem terenu u Lionu Asvel 98:91 (22:26, 25:23, 27:21, 24:21), u 24. kolu Evrolige.

Barselonu je do pobede predvodio Kevin Panter sa 31 poenom, a pratio ga je Tornike Šengelija sa 22 poena.

Najefikasniji kod Asvela bili su Glin Votson sa 23 i Brajan Angola sa 16 poena.

Barselona je četvrta sa 16 pobeda i osam poraza, a Asvel je na poslednjem, 20. mestu sa šest pobeda i 18 poraza.

U narednom kolu, Barselona će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Asvel dočekati Panatinaikos.