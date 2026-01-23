PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA NAKON VELIKE POBEDE U BOLONJI: Mi smo momci koji će iznenaditi...
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus na gostovanju rezultatom 93:102 u utakmici 24. kola Evrolige.
Zvezda je tako zabeležila treću uzastopnu pobedu na strani i sada ima skor 14-10 i nalazi se u plej-in zoni.
Ova pobeda ima dvostruku vrednost jer je Virtus kao direktni rival ostao na 11 pobeda, uz dva poraza od crveno-belih.
U narednom kolu Zvezda na svom terenu dočekuje Dubai.
Svoje imšpresije nakon novog trijumfa crveno-belih izneo je Saša Obradović.
"Ništa, mi smo u sjajnom momentu. Igramo odličnu košarku, zaslužili smo sve pobede koje smo zabeležili u gostima. Moramo da zadržimo fokus, idemo kući, srećan sam kako ekipa igra i sa svačijim doprinosom. Ovo je sjajan tim."
Potom, novinarka je upitala Sašu Obradovića i o tome, kako on gleda na njegov tim
"Mi smo momci koji će iznenaditi", rekao je Obradović u jednoj rečenici.