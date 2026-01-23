Grobari skandirali košarkašima Partizana.
Partizan je pobedio Hapoel u neverovatnoj završnici u Minhenu i slavio je 104:101.
Crno-beli su čak gubili u ovom meču i to 27 razlike, dok je lider Evrolige pokazao zbog čega je vodeći u takmičenju.
A, onda je "parni valjak" počeo da melje i upisao nestvarnu pobedu.
Nakon meča usledilo je veliko slavlje sa navijačima.
