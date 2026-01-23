Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Virtus na gostovanju rezultatom 93:102 u utakmici 24. kola Evrolige.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je tako zabeležila treću uzastopnu pobedu na strani i sada ima skor 14-10 i nalazi se u plej-in zoni.

Ova pobeda ima dvostruku vrednost jer je Virtus kao direktni rival ostao na 11 pobeda, uz dva poraza od crveno-belih.

U narednom kolu Zvezda na svom terenu dočekuje Dubai.

Košarkaši Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer i Džerod Batler su izneli utiske posle pobede nad Virtusom.

"Uradili smo sjajan posao na strani, zabeležili smo dve pobede, igrali smo dobru odbranu. Nastavićemo da se borimo, to je ono što radimo, svaki naredni posed, svaka naredna utakmica", rekao je Kodi.

Pohvalio je Virtus

"Imaju odlične igrače i odličnog trenera. Naš tim je ostao fokusiran, to je bilo potrebno da dobijemo utakmicu."

Umoran si?

"Nisam umoran, samo ne volim da dajem intervjue."

Potom je svoje mišljenje izneo i Batler.

"Volim što sam ovde, to znači da smo pobedili. Mislim da smo pokazali karakter i veru u sebe, a to je dobro."

Zvezda je u seriji pobeda.

"Svaka utakmica je veoma važna u Evroligi, ali moramo da idemo korak po korak", jasan je bio Batler.