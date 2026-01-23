Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Hapoel iz Tel Aviva sa 104:101 u 24. kolu Evrolige.

Gubio je Partizan i sa 27 razlike, ali je uspeo da sruši Hapoel u Minhenu.

Partizan - Hapoel Evroliga Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Evo i najzanimljivjih detalja sa meča!

