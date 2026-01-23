Slušaj vest

Dimitris Itudis, trener Hapoel Tel Aviva, oglasio se nakon poraza od Partizana (104:101).

U ovom meču je Hapoel vodio 64:37 i imao 27 razlike početkom treće četvrtine, imali su i naklonost sudija, ali im ni to nije bilo dovoljno.

Partizan - Hapoel Evroliga

Najbolji tim Evrolige poražen je u BMW Parku u Minhenu od Partizana sa 104:101 i to posle produžetka!

- Čestitam Partizanu, verovali su u sebe i kada im nije išlo i imali smo 27 razlike prednosti. Pravili smo velike greške u rotacijama, previše pomagali u odbrani i davali Partizanu otvorene šuteve za tri poena što se ne sme kada hoćeš da pobedi - rekao je Itudis.

