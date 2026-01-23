Izjava trenera Hapoel Tel Aviva Dimitrisa Itudisa nakon poraza od Partizana - 104:101.
NIJE MU LAKO! Itudis objasnio šta se desilo nakon plus 27 i pobede Partizana!
Dimitris Itudis, trener Hapoel Tel Aviva, oglasio se nakon poraza od Partizana (104:101).
U ovom meču je Hapoel vodio 64:37 i imao 27 razlike početkom treće četvrtine, imali su i naklonost sudija, ali im ni to nije bilo dovoljno.
Najbolji tim Evrolige poražen je u BMW Parku u Minhenu od Partizana sa 104:101 i to posle produžetka!
- Čestitam Partizanu, verovali su u sebe i kada im nije išlo i imali smo 27 razlike prednosti. Pravili smo velike greške u rotacijama, previše pomagali u odbrani i davali Partizanu otvorene šuteve za tri poena što se ne sme kada hoćeš da pobedi - rekao je Itudis.
