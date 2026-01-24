KATASTROFALNE VESTI ZA PARTIZAN! Poznato stanje povrede kapitena crno-belih: Vanju čeka duža pauza!
Kapiten Partizana Vanja Marinković doživeo je rupturu Ahilove tetive, zbog čega će morati na dužu pauzu.
Podsetimo, Vanja se povredio u poslednjoj sekundi regularnog dela utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva. Marinković je proklizao i nezgodno doskočio. Po njegovoj reakcije jasno se moglo zaključiti da se radi o ozbiljnijoj povredi. Otišao je odmah u svlačionicu, a kasnije se vratio na klupu sa štakama.
Nažalost, ultrazvučni pregled koji je odrađen u Minhenu pokazao je da je kapiten doživeo rupturu Ahilove tetive.
Iz Partizana poručuju da će Marinković po dolasku u Beograd obaviti pregled magnetnom rezonancom, nakon čega će biti doneta odluka o načinu na koji će povreda biti tretirana.
Podsetimo, crno-beli su posle nestvarnog preokreta savladali Hapoel u Minhenu, a Marinković je bio jedan od najzaslužnijih za nestvaran trijumf. Zabeležio je 12 poena za 23 minuta igre i postigao trojku kojom su crno-beli izborili produžetak.