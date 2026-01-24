Slušaj vest

Kapiten Partizana Vanja Marinković doživeo je rupturu Ahilove tetive, zbog čega će morati na dužu pauzu.

Podsetimo, Vanja se povredio u poslednjoj sekundi regularnog dela utakmice protiv Hapoela iz Tel Aviva. Marinković je proklizao i nezgodno doskočio. Po njegovoj reakcije jasno se moglo zaključiti da se radi o ozbiljnijoj povredi. Otišao je odmah u svlačionicu, a kasnije se vratio na klupu sa štakama.

Vanja Marinković povreda na Bajern Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Nažalost, ultrazvučni pregled koji je odrađen u Minhenu pokazao je da je kapiten doživeo rupturu Ahilove tetive.

Iz Partizana poručuju da će Marinković po dolasku u Beograd obaviti pregled magnetnom rezonancom, nakon čega će biti doneta odluka o načinu na koji će povreda biti tretirana.

Vanja Marinković Foto: Starsport

Podsetimo, crno-beli su posle nestvarnog preokreta savladali Hapoel u Minhenu, a Marinković je bio jedan od najzaslužnijih za nestvaran trijumf. Zabeležio je 12 poena za 23 minuta igre i postigao trojku kojom su crno-beli izborili produžetak.

Ne propustiteEvroligaSAMO DA NIJE ONO NAJGORE PO VANJU KAPITENA! Svi sumnjaju na ovo! Prve reakcije iz Partizana ne obećavaju...
Vanja Marinković
KošarkaPARTIZAN ZAVRŠIO DVA POJAČANJA ZA NAREDNU SEZONU - REČ JE O DOMAĆIM IGRAČIMA! Ostoja otkrio detalje: Već smo potpisali ugovore!
Ostoja Mijailović Žarko Paspalj
EvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ PRIČAO O OSTAVCI! Evo šta je poručio prvi čovek Partizana!
Željko Obradović i Ostoja Mijailović
EvroligaOVAKO JE PARTIZAN SRUŠIO LIDERA EVROLIGE! Najzanimljiviji detalji iz Minhena! (VIDEO)
profimedia-1068695339.jpg

Grobari u Minhenu Izvor: Kurir