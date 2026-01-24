Slušaj vest

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović otvoreno je govorio o odnosu sa bivšim trenerom crno-belih Željkom Obradovićem.

U svom čuvenom obraćanju nakon napuštanja klupe Partizana, trofejni stručnjak Željko Obradović otkrio je da mu se predsednik kluba nije javljao na telefon nakon trijumfa nad Milanom u drugom kolu Evrolige.

"Posle utakmice mi je predsednik kluba poslao poruku gde su navijači reagovali na način kako su reagovali protiv njega, gde mi je čestitao na pobedi i sarkastično se zahvalio što sam mu pružio podršku".

"Posle te poruke koju sam dobio od predsednika, kad sam je video posle pet minuta, sam ga okrenuo. Nije mi se nikad javio. I od tog trenutka mi nemamo nikakav odnos" otkrio je tada Obradović.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U emisiji "Zona Press" na "SOS kanalu" predsednik crno-belih izneo je svoju stranu priče o pomenutoj situaciji.

Potvrdio je da se nije javio Obradoviću na telefon, a onda otkrio i zašto.

"Ja sam sa trenerom imao fantastične odnose, sa Zoranom Savićem sam isto imao odlične odnose. Nisam se javio jednom na telefon jer su me vređali navijači, a trener izašao i rekao odlično navijanje, to je moje potpuno pravo" rekao je Mijailović.

"Da sam ja to uradio, nabili biste mi iglu u oku. Kako ja mogu da hvalim navijanje dok vređaju legende? Mislim da to nije bilo fer prema meni, ispravio se, sve je to bilo u redu. Imali smo dalje komunikaciju" dodao je prvi čovek crno-belih.