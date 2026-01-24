Slušaj vest

Crno-beli su rešili da od naredne sezone okosnicu tima čine domaći igrači i već su ozbiljno prionuli na posao.

Prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović u razgovoru za "Sos kanal" otkrio je da je klub potpisao ugovore za narednu sezonu sa dvojicom domaćih igrača, ali nije želeo da otkriva imena.

Međutim, u javnost je isplivalo o kome je reč.

Kako "Mozzart sport" nezvanično saznaje srpski reprezentativci Nikola Tanasković i Dušan Miletić od naredne sezone će ponovo nositi dres crno-belih.

Tanasković, koji trenutno nastupa za Budućnost i centar Kluža Dušan Miletić već su bili deo sistema Partizana.

Heroj iz Sarajeva

Nikola Tanasković (28) ponikao je u mlađim kategorijama Partizana. Nije uspeo da se nametne, pa su ga crno-beli redom slali na pozajmice u Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd.

Partizan je napustio 2019. godine i ostao je upisan kao osvajač Kupa Radivoja Koraća.

Nikola Tanasković Foto: Nemanja Mandić

Nakon toga nastupao je za Borac iz Banjaluke i ekipu Mege, a onda je usledila selidba u Igokeu, gde je konačno uspeo da pokaže svoj potencijal. Nakon dve sjajne sezone u timu iz Laktaša oprobao se kratko u španskom Breoganu, ali nije uspeo da se nametne, pa se vratio u ABA ligu.

Pre dve godine prihvatio je poziv podgoričke Budućnosti i nije pogrešio. Svojom borbenošću osvojio je srca navijača crnogorskog tima i ekspresno stekao status jednog od najboljih igrača ekipe.

Nakon sjajnih partija u prethodnoj sezoni šuškalo se o njegovom povratku u Partizan. Letos je grčki "SDNA" pisao da su crno-beli ozbiljno zainteresovani za Tanaskovića, ali do transfera na kraju nije došlo. Momak iz Smederevske Palanke je ostao u Budućnosti i nastavio sa sjajnim partijama, a crno-beli su ostali bez kvalitetnog domaćeg igrača koji bi sigurno imao ulogu u timu ove sezone.

Ove sezone imao je sjajne brojke u ABA ligi i Evrokupu, a u novembarskom prozoru zablistao je i u dresu nacionalnog tima.

1/4 Vidi galeriju Tanasković u dresu reprezentacije Srbije Foto: FIBA

Njegova energija na terenu bila je neverovatna. U momentima kada je pritisak sa tribina bio najveći, preuzeo je ulogu lidera i poveo tim do pobede. Svojom neverovatnom borbenošću oduševio je ljubitlje košarke u našoj zemlji.

Dušan Miletić

Miletić je bio član Partizana i u eri Željka Obradovića, međutim, zbog ograničene minutaže odlučio je da napusti klub.

Dušan Miletić i Željko Obradović Foto: Starsport©

Igrao je u španskoj Đironi, poljskom Šlonsku i Spartaku iz Subotice u kom je pružao sjajne partije. Ove sezone je član Kluža i jedan od najboljih igrača rumunske ekipe.

Dušan Miletić Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Prosečno beleži 14.4 poena i 7.9 skokova po utakmici uz indeks korisnosti 22.4.