Beogradski crno-beli će prvo 5. februara dočekati Panatinaikos, da bi 13. februara bili domaćini protiv Real Madrida, u utakmicama 27. i 28. kola Evrolige.

Do petka, 30. januara, u 12 časova, pravo kupovine ulaznica imaće samo članovi kluba, koji će moći da kupe po maksimalno četiri karte.

Oni će ulaznice moći da kupe putem verifikovanih profila članova, koji istima mogu pristupiti preko sajta partizan.basketball, kao i putem sajta efinity.rs, gde je za kupovinu potrebno da članovi unesu kod sa članske karte.

Karte će moći da se kupe i na blagajni Beogradske arene i Efinity prodajnim mestima (Sava Centar i Dom omladine) gde je potrebno pokazati člansku kartu i identifikacioni dokument.

Slobodna prodaja karata će početi u petak, 30. januara, u 12 časova.

Partizan se, nakon trijumfa nad Bajern Minhenom i Hapoelom iz Tel Aviva u prošlonedeljnom duplom kolu, nalazi na 17. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 16 poraza.

Crno-beli će pre duela sa Panatinaikosom i Real Madridom, 3. februara igrati na gostujućem terenu u Tel Avivu protiv Makabija, u utakmici 26. kola Evrolige.

(Beta)