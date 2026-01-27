KAKAV DAN ZA PARTIZAN! Grobari u transu, F4 Evrolige je postao realnost!
Pre tačno tri godine, 27. januara 2023. košarkaši Partizana pokorili su dvoranu Pionir u kojoj su nakon dugog posta pobedili Crvenu zvezdu (79:78) pred njenim vatrenim navijačima.
Bio je to prvi prvi trijumf Partizna u Pioniru posle 16. poraza u nizu, čim je šestogodišnja crna tradicija prekinuta!
Ujedno, posle ovog trijumfa, Partizan se napunio samopouzdanjem i kasnije ušao u seriju pobeda koje su ga dovele na korak do fajnal-fora Evrolige, ali je u plej ofu Real Madrid volšebno došao od 0:2 do 3:2 i samim tim prolaska dalje, a posle i do evropske titule.
Kod Partizana najbolju rolu imao je Zek Ledej sa 20 poena, koliko je potigao i Dante Egzum, a Matijas Lesor na 13.
U domaćem timu prednjačio je Luka Vildosa sa 26 koševa, dok je Nemanja Nedović ubacio 23.
Pamti se i neverovatno zakucavanje Matijasa Lesora preko Filipa Petruševa...
