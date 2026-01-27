Slušaj vest

Košarkaški klub Monako prolazi kroz težak finansijski period, a kako prenose francuski mediji situacija je itekako ozbiljna.

"Be Basket" piše da se Monako nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima, a kašnjenja plata igračima i zaposlenima sve više ugrožavaju stabilnost jednog od najambicioznijih projekata u evropskoj košarci.

Prema dostupnim informacijama, deo igrača nije primio punu platu još od novembra, dok decembarske zarade i dalje nisu isplaćene, a januar je već došao na naplatu.

Situacija je izazvala veliko nezadovoljstvo unutar svlačionice, a u jednom trenutku se čak razmatrala i mogućnost štrajka pred utakmicu domaćeg prvenstva.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da klub rizikuje sankcije u domaćem prvenstvu, pa čak i isključenje iz plej-ofa, ukoliko ne izmiri obaveze.

Finansijski pritisak već se odrazio i na evropsku scenu. Evroliga je ranije kaznila Monako sa 300.000 evra, uz zabranu registracije novih igrača.

Uprkos tome, očigledni problemi sa likvidnošću doveli su u pitanje održivost projekta koji je poslednjih godina bio redovan učesnik završnica Evrolige.

Predsednik ovog kluba Aleksej Fedoričev trenutno traži dodatna rešenja kako bi klub izašao iz ove teške krize u koje je upao.

