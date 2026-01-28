Slušaj vest

Naime van stroja za ovaj meč su Stefano Tonut, Nejt Sestina, Usman Diop i Niko Manion.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Kako je saopštila Olimpija, četvorica navedenih igrača neće biti u konkurenciji za sastav, dok će status Armonija Bruksa koji ima povredu zgloba biti određen neposredno pred početak utakmice.

Slične probleme kao Olimpija ima i Partizan, kako je pred polazak za Milano potvrdio trener Đoan Penjaroja.

Španski stručnjak ne može da računa na Vanju Marinkovića, Karlika Džonsa, Dvejna Vašingtona, Alekseja Pokuševskog i Šejka Miltona.

