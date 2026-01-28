Trener košarkaša Olimpije iz Milana Đuzepe Poeta ima velike kadrovske probleme pred meč protiv Partizana
EVROLIGA
I MILANO OSLABLJEN PROTIV PARTIZANA: Italijanski klub u sličnom problemu kao i crno-beli!
Slušaj vest
Naime van stroja za ovaj meč su Stefano Tonut, Nejt Sestina, Usman Diop i Niko Manion.
Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Kako je saopštila Olimpija, četvorica navedenih igrača neće biti u konkurenciji za sastav, dok će status Armonija Bruksa koji ima povredu zgloba biti određen neposredno pred početak utakmice.
Slične probleme kao Olimpija ima i Partizan, kako je pred polazak za Milano potvrdio trener Đoan Penjaroja.
Španski stručnjak ne može da računa na Vanju Marinkovića, Karlika Džonsa, Dvejna Vašingtona, Alekseja Pokuševskog i Šejka Miltona.
Reaguj
Komentariši