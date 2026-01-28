Slušaj vest

Zek Ledej nekadašnji igrač Partizana najavio je duel protiv svog bivšeg kluba.

Milano je u seriji poraza i crni niz žele da prekinu upravo protiv Partizana.

"Evroliga je najviši nivo takmičenja u Evropi i ponekad nije dovoljno samo pobediti u utakmici, moraš to uraditi dva ili tri puta. Dolazimo iz dve utakmice u kojima smo bili odlični 35 minuta, ali to nije bilo dovoljno", rekao je Ledej.

Smatra da će koncentracija morati da bude svih 40 minuta kako bi se savladala ekipa Partizana, koja u ovaj meč dolazi posle dva vezana trijumfa protiv Bajerna i Hapoela.

"Lekcija koju smo naučili je da moramo biti odlični svih 40 minuta, pomažući jedni drugima i u napadu i u odbrani protiv Partizana koji je u dobrom trenutku, ima samopouzdanje i stvoriće nam poteškoće", zaključio je Ledej.