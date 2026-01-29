Partizan od 20.30 sati gostuje Armaniju u Milanu
Evroliga
MOGU LI CRNO-BELI DA NASTAVE SERIJU? Evo gde možete da gledate utakmicu Armani - Partizan
Košarkaši Partizana osokoljeni trijumfom nad Bajernom i Hapoelom, gostuju Armaniju u 25. kolu Evrolige.
Partizan je otpisan iz borbe za doigravanje, pa će i ova utakmica poslužiti za dizanje samopouzdanja pred nastavak sezone. Sa druge strane, klub iz Milana sa 11 pobeda i dalje gaji neke nade da bi mogao da se domogne doigravanja.
Utakmicu koja se igra u "Next Gen" areni od 20.30 sati ljubitelji košarke u Srbiji moći će da gledaju na kanalu Arena Premium 2.
Naravno, sve detalje sa terena i oko njega pratite u tekstualnom prenosu na portalu Kurira.
