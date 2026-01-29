Italijanski mediji navode da Edvards neće igrati protiv Monaka zbog visoke temperature.
evroliga
DUŠKO IVANOVIĆ U OZBILJNOM PROBLEMU: Najbolji igrač Virtusa propušta okršaj sa Monakom!
Košarkaš Virtusa Karsen Edvards propustiće zbog bolesti meč 25. kola Evrolige protiv Monaka.
Inače, najbolji igrač italijanskog tima je iz istog razloga propustio utakmicu sa Kremonom u italijanskom prvenstvu.
Utakmica između Monaka i Virtusa na programu je u petak od 19.30 časova.
Košarkaši Monaka se nalaze na šestom mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i devet poraza, dok je Virtus na 11. poziciji sa skorom 11/13.
