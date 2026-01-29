Slušaj vest

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige kaznila je Makabi iz Tel Aviva sa 12.000 evra zbog incidenata navijača na utakmici 24. kola protiv Panatinaikosa, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Kako se navodi, Makabi je kažnjen zbog uvredljivog skandiranja navijača domaćeg tima tokom utakmice sa Panatinaikosom, a u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Podsetimo, pristalice izraelskog tima vređale su tokom meča trenera gostujućeg tima, turskog stručnjaka Ergina Atamana.

Inače, Makabi je u utakmici 24. kola Evrolige savladao Panatinaikos rezultatom 75:71.
PAO je trenutno na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok je Makabi na 14. poziciji sa skorom 10/14.

