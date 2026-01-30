ATAMAN U PROBLEMU: PAO oslabljen i u Francuskoj!
Trener Panatinaikosa Ergin Ataman izneo je svoja očekivanja pred gostovanje Asvelu u 25. Evrolige.
Ataman je potvrdio da ni na ovom meču u sastavu neće biti najbolji igrač tima Kendrik Nan.
"Odbrana je važna, ali ofanzivno, bez Nunna, moramo da pronađemo rešenja. To će biti ključno. Ne smemo im dozvoliti da trče i postižu lake poene iz tranzicije", rekao je Ataman.
Poziva na oprez Turčin.
"Utakmica protiv Asvela je svakako opasna. Doveli su dva nova igrača, Angolu i Ebou, i dobro su započeli. Uz to, na domaćem terenu igraju na pobedu do poslednje sekunde. Bore se. Što se nas tiče, nažalost ove sezone smo izgubili mnogo utakmica protiv ekipa koje su niže na tabeli. Zato želimo velike pobede protiv timova koji su bolje plasirani. Izgubili smo u Minhenu i protiv Makabija, koji su takođe dole na tabeli", rekao je Ataman.
Meč je na programu u petak od 20.45.