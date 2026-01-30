"Odbrana je važna, ali ofanzivno, bez Nunna, moramo da pronađemo rešenja. To će biti ključno. Ne smemo im dozvoliti da trče i postižu lake poene iz tranzicije", rekao je Ataman.

"Utakmica protiv Asvela je svakako opasna. Doveli su dva nova igrača, Angolu i Ebou, i dobro su započeli. Uz to, na domaćem terenu igraju na pobedu do poslednje sekunde. Bore se. Što se nas tiče, nažalost ove sezone smo izgubili mnogo utakmica protiv ekipa koje su niže na tabeli. Zato želimo velike pobede protiv timova koji su bolje plasirani. Izgubili smo u Minhenu i protiv Makabija, koji su takođe dole na tabeli", rekao je Ataman.