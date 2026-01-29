Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova dočekuju Dubai u Beogradskoj Areni, a Nikola Kalinić izneo je očekivanja uoči ovog duela.

- Radujem se utakmici. Nadam se da su rasklonili bazen i da možemo da igramo tamo. Biće sjajno. Svi smo se uželeli domaćih utakmica – i navijači, ali i mi igrači - istakao je on, pa dodao:

- Sigurno da je ključ kontrolisanje jedan na jedan igra, Bejkon, Petrušev… Svi su oni veoma dobri u tome. I njihovi šuteri igraju veoma dobro iako možda nemaju veliki broj pobeda, a sigurno da su razlog putovanja, pošto svako malo lete po šest, sedam sati… Moramo da igramo črvstvu igru i nadam se da ćemo pobediti.

Nikola Kalinić

Zatim je u dahu nastavio.

- Hoćemo da poedimo utakmicu, kako god. U zavisnosti kako se meč bude odvijao , sudijskog kriterijuma – nekada to budu utakmice na 100, 90 poena, dok opet se dese i one sa 70. Pokušavamo da budemo spremni na oba scenarija. Imamo kvalitet i iskustvo, tako da mislim da idemo u dobrom smeru.

Istakao je i kako Zvezda napreduje iz dana u dan.

- Radimo neke stvari dobro, neke ne tako… Da ove ispravimo, a dobre zadržimo. Svi pobeđuju, gube, nema favorita i najpametnije je ići iz nedelje u nedelju, odnosno ispravljati greške i pre svega biti zdrav za najbitnije utakmice.

Za kraj, uspeo je i da nasmeje novinare. Na pitanje da li se čuo sa Filipom Petruševim, odgovorio je uz citat iz filma “Munje”.

- Ja se lično nisam čuo. Možda neki jesu, mi jednostavno nemam takav odnos. Sigurno da ćemo se ispričati kad si se vidimo. Je l' si se čuo sa Šestićem? - zaključio je uz osmeh na licu Kalinić.

