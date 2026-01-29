Svi događaji
Od najnovijeg
22:30

40'

Gudurić je precizan - 83:75. Njegov sedmi poen

Džekiri smanjuje svojim 12. poenom - 83:77.

Pejn je fauliran 19.4 sekundi pre kraja. Pogodio je oba - 83:79. Njegovih 16 poena. 

Šilds je fauliran 15.6 sekundi pre kraja. Pogodio je oba - 85:79. ovo je ujedno i konačan rezultat.

22:26

39'

Ledej je fauliran za dva bacanja. Partizan je promašio napad za dramu u finišu, Ledej je posle defanzivnog skoka dobio prekršaj. Ledej je precizan samo prvi put - 81:73

Braun smanjuje na 81:75

22:23

38'

Smanjuje Pejn svojim 14. poenom - 77:73

Ledej pogađa pod kontaktom - 79:73. Pogodio je za 80:73

22:21

37'

Nibo je precizan - 75:68.

Osetkovski pogađa svoju četvrtu trojku - 75:71. Njegovih 14 poena.

Ledej stiže do 16. poena - 77:71

22:18

35'

Elis je siguran sa poludistance za 73:68

22:14

34'

Šilds pogađa za dva - 71:63

Lakić smanjuje trojkom, njegova treća trojka iz četiri pokušaja - 71:66

Braun smanjuje posle solo-prodora - 71:68.

Tajm-aut za domaćina. 

22:11

32'

Bonga je fauliran pri šutu. Pogodio je oba bacanja - 69:63

22:07

31'

Pejn je pogodio za tri pod faulom Gudurića - 69:60.

Pogodio je i dodatno - 69:61

22:04

4. četvrtina

Partizan u poslednju četvrtinu ulazi sa 12 poena minusa - 69:57

21:59

30'

Auuu, šta sudije uradiše. Dva uzastopna faula u napadu su dosudila Fernandu, a potom je centar Partizana dobio i tehničku grešku. Isključen je.

Riči pogađa za tri - 69:57. Četvrta uzastopna trojka domaćina.

21:59

29'

Gudurić pogađa za tri - 66:57.

21:55

28'

Razigrao se Braun, pod faulom je pogodio svoj 12. poen - 60:56. Pogodio je i 13. poen - 60:57

Elis pogađa još jednu trojku - 63:57. Njegova treća trojka.

21:54

27'

Elis pogađa za tri - 60:54. Imao je Partizan dva napada da se još više pribloži, ali je platio promašaje.

21:49

26'

kalatis u kontri smanjuje - 57:52

Džekiri zakucava - 57:54

21:49

25'

Nibo je fauliran, pogodio je jedno od dva bacanja - 57:50

21:46

24'

Bonga sa penala smanjuje na 56:50

21:45

23'

Osetkovski postiže svoju treću trojku, ukupno 11. poen - 54:48.

Nibo stiže do 12. poena - 56:48

21:45

21'

Nibo otvara drugo poluvreme za najveću prednost - 54:43.

Džekiri smanjuje - 54:45.

21:41

3. četvrtina

21:20

20'

Nibo je fauliran, najveća prednost za domaćina - 52:42. Prva dvocifrena prednost domaćina.

Fernando je fauliran. Pogodio je jedno od dva - 52:43

21:16

19'

Poeni Pejna - 46:42. Pejn odmah pravi treću ličnu. 

Bolmaro sa linije bacanja diže na 47:42

Elis pogađa trojku - 50:42.

21:13

18'

Ledej pogađa pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje - 44:40. Njegovih već 14 poena. 

Bolmaro je precizan sa penala - 46:40

21:09

17'

Šilds krade loptu i lagano poentira - 41:35.

Tajm-aut za Penjaroju. Pejn smanjuje na 41:37

Osetkovski pogađa svoju drugu trojku - 41:40

21:07

16'

Pejn pogađa pod faulom - 37:35

Ledej je prvi dvocifreni igrač Armanija - 39:35

21:02

14'

Buker poentira - 37:28. Još jedan ofantivni skok za domaćina. 

Braun smanjuje - 37:30

Domaćin je promašio zicer, Partizan u kontri trojkom Brauna smanjuje na 37:33. Brzih pet poena crno-belih i tajm-aut za Poetu.

21:00

13'

Bruks pogađa - 35:28

20:59

12'

Bolmaro pogađa za dva pod faulo. Pogodio je i dodatno bacanje - 31:25

Bolmaro pogađa brzih pet poena za svoj tim - 33:25

Lakić vezuje dve trojke - 33:28

20:57

11'

Bruks trojkom otvara drugu četvrtinu - 28:22

Lakić uzvraća trojku - 28:25

20:52

2. četvrtina

Armani vodi 25:22, ali Partizan sve vreme drži priključak.

20:49

10'

Tonje Džekiri stiže do 6. poena - 21:19.

Bruks pogađa za 23:19.

Bruks je ponovo precizan - 25:19

Braun pogađa iz teške situacije pod faulom - 25:21. Pogodio je dodatno bacanje - 25:22

20:47

9'

Džekiri smanjuje - 20:17

Buker je fauliran za dva bacanja. Pogodio je prvo, ne i drugo - 21:17

20:45

8'

nibo upisuje šesti poen - 20:15

20:43

7'

Osetkovski pogađa za tri - 15:13

Ledej je precizan pod faulom - 17:13. Pogodio je za svoj deveti poen - 18:13

Džekiri smanjuje preko Ledeja - 18:15

20:43

6'

Bolmaro je bio polovićan za 13:10, ali je Nibo upisao skok u napadu i poentirao za 15:10

20:41

5'

Problem za Partizan, Pejn je dobio drugu ličnu grešku. Bolmaro će na liniju penala. Ali, pre toga, TV tajm-aut.

20:35

4'

Nibo zakucava - 12:8

Bonga se upisuje - 12:10.

20:33

3'

Pejn je upisao prve poene - 5:6

Ledej pogađa svoju drugu trojku - 8:6

Guduri se upisao - 10:6.

Braun je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba i smanjio na 10:8

20:33

2'

Ledej pogađa trojku - 5:2

Osetkovski smanjuje posle dobrog prodora - 5:4

20:32

1'

Fernando otvara utakmicu - 0:2

Šilds je precizan za prve poene domaće ekipe - 2:2.

20:30

1. četvrtina

16:40

Ni Armani nije kompletan

Armani će dočekati Partizan bez četvorice igrača. Neko vreme van stroja su Stefano Tonut, Nejt Sestina, Usman Diop i Niko Manion.

16:34

Partizan desetkovan, bez šestorice u Milanu

Pokretna bolnica, možda je i najtačniji opis u kome se trenutno nalazi tim Partizana.

Trener Đoan Penjaroja u Milanu ne može da računa na šestoricu igrača. Od ranije su povređeni Mario Nakić i Karlik Džons, pre izvesnog vremena se povredio Šejk Milton, a u timu nisu ni Dvejn Vašington, Aleksej Pokuševski i Vanja Marinković, svi zbog povreda. Kapiten crno-belih je nedavno operisan, pa ga neće biti duže vreme.

Dobra vest je da je Penjaroja put grada mode poveo Džabarija Parkera i Miku Murinena.

16:34

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:20

Sastavi

ARMANI - PARTIZAN

Hala: Alijanc klaud

Sudije: Robert Lotermozer, Saulius Racis, Marćin Kovalski

ARMANI: Elis, Buker, Tonut, Bolmaro, Bruks, Ledej, Riči, Fraladori, Gudurić, Šilds, Nibo, Danston. Trener: Đuzepe Poeta

PARTIZAN: Murinen, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Pejn, Bonga, Lakić, Parker, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja