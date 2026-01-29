PARTIZAN NIJE POMOGAO ZVEZDI: Ledej presudio crno-belima u gradu mode
U utakmici 25. kola crno-beli su poraženi u Milanu od Armanija rezultatom 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22).
Tim Đoana Penjaroje ostao je na osam pobeda, a prekinuo je niz od dva trijumfa.
Armani je prekinuo niz od tri poraza i stigao do 12. trijumfa i vratio kakve-takve nade da može do doigravanja. "Manekene" trenutno dve pobede dele od desetog mesta.
U timu Partizana Braun je bio najefikasniji sa 17 poena. Poen manje je postigao Pejn, a Osetkovski je stigao do 14 poena. Dvocifren je bio i Džekiri sa 12 poena.
Kod domaćina briljirao je bivši član crno-belih Zek Ledej sa 20 poena. Nibo je postigao 15 poena, a Elis 11. Marko Gudurić je utakmicu završio sa sedam poena, šest asistencija i tri skoka.
U narednom kolu Partizan u utorak gostuje Makabiju, a potom tri dana kasnije dočekuje Panatinaikos.
Armani u duplom kolu prvo dočekuje Baskoniju, a potom gostuje Asvelu.
40'
Gudurić je precizan - 83:75. Njegov sedmi poen
Džekiri smanjuje svojim 12. poenom - 83:77.
Pejn je fauliran 19.4 sekundi pre kraja. Pogodio je oba - 83:79. Njegovih 16 poena.
Šilds je fauliran 15.6 sekundi pre kraja. Pogodio je oba - 85:79. ovo je ujedno i konačan rezultat.
39'
Ledej je fauliran za dva bacanja. Partizan je promašio napad za dramu u finišu, Ledej je posle defanzivnog skoka dobio prekršaj. Ledej je precizan samo prvi put - 81:73.
Braun smanjuje na 81:75.
38'
Smanjuje Pejn svojim 14. poenom - 77:73.
Ledej pogađa pod kontaktom - 79:73. Pogodio je za 80:73.
37'
Nibo je precizan - 75:68.
Osetkovski pogađa svoju četvrtu trojku - 75:71. Njegovih 14 poena.
Ledej stiže do 16. poena - 77:71.
34'
Šilds pogađa za dva - 71:63.
Lakić smanjuje trojkom, njegova treća trojka iz četiri pokušaja - 71:66.
Braun smanjuje posle solo-prodora - 71:68.
Tajm-aut za domaćina.
30'
Auuu, šta sudije uradiše. Dva uzastopna faula u napadu su dosudila Fernandu, a potom je centar Partizana dobio i tehničku grešku. Isključen je.
Riči pogađa za tri - 69:57. Četvrta uzastopna trojka domaćina.
28'
Razigrao se Braun, pod faulom je pogodio svoj 12. poen - 60:56. Pogodio je i 13. poen - 60:57.
Elis pogađa još jednu trojku - 63:57. Njegova treća trojka.
27'
Elis pogađa za tri - 60:54. Imao je Partizan dva napada da se još više pribloži, ali je platio promašaje.
23'
Osetkovski postiže svoju treću trojku, ukupno 11. poen - 54:48.
Nibo stiže do 12. poena - 56:48.
20'
Nibo je fauliran, najveća prednost za domaćina - 52:42. Prva dvocifrena prednost domaćina.
Fernando je fauliran. Pogodio je jedno od dva - 52:43.
19'
Poeni Pejna - 46:42. Pejn odmah pravi treću ličnu.
Bolmaro sa linije bacanja diže na 47:42.
Elis pogađa trojku - 50:42.
18'
Ledej pogađa pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje - 44:40. Njegovih već 14 poena.
Bolmaro je precizan sa penala - 46:40.
17'
Šilds krade loptu i lagano poentira - 41:35.
Tajm-aut za Penjaroju. Pejn smanjuje na 41:37.
Osetkovski pogađa svoju drugu trojku - 41:40.
14'
Buker poentira - 37:28. Još jedan ofantivni skok za domaćina.
Braun smanjuje - 37:30.
Domaćin je promašio zicer, Partizan u kontri trojkom Brauna smanjuje na 37:33. Brzih pet poena crno-belih i tajm-aut za Poetu.
12'
Bolmaro pogađa za dva pod faulo. Pogodio je i dodatno bacanje - 31:25.
Bolmaro pogađa brzih pet poena za svoj tim - 33:25.
Lakić vezuje dve trojke - 33:28.
10'
Tonje Džekiri stiže do 6. poena - 21:19.
Bruks pogađa za 23:19.
Bruks je ponovo precizan - 25:19.
Braun pogađa iz teške situacije pod faulom - 25:21. Pogodio je dodatno bacanje - 25:22.
9'
Džekiri smanjuje - 20:17.
Buker je fauliran za dva bacanja. Pogodio je prvo, ne i drugo - 21:17.
7'
Osetkovski pogađa za tri - 15:13.
Ledej je precizan pod faulom - 17:13. Pogodio je za svoj deveti poen - 18:13.
Džekiri smanjuje preko Ledeja - 18:15.
5'
Problem za Partizan, Pejn je dobio drugu ličnu grešku. Bolmaro će na liniju penala. Ali, pre toga, TV tajm-aut.
3'
Pejn je upisao prve poene - 5:6.
Ledej pogađa svoju drugu trojku - 8:6.
Guduri se upisao - 10:6.
Braun je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba i smanjio na 10:8.
Ni Armani nije kompletan
Armani će dočekati Partizan bez četvorice igrača. Neko vreme van stroja su Stefano Tonut, Nejt Sestina, Usman Diop i Niko Manion.
Partizan desetkovan, bez šestorice u Milanu
Pokretna bolnica, možda je i najtačniji opis u kome se trenutno nalazi tim Partizana.
Trener Đoan Penjaroja u Milanu ne može da računa na šestoricu igrača. Od ranije su povređeni Mario Nakić i Karlik Džons, pre izvesnog vremena se povredio Šejk Milton, a u timu nisu ni Dvejn Vašington, Aleksej Pokuševski i Vanja Marinković, svi zbog povreda. Kapiten crno-belih je nedavno operisan, pa ga neće biti duže vreme.
Dobra vest je da je Penjaroja put grada mode poveo Džabarija Parkera i Miku Murinena.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
ARMANI - PARTIZAN
Hala: Alijanc klaud
Sudije: Robert Lotermozer, Saulius Racis, Marćin Kovalski
ARMANI: Elis, Buker, Tonut, Bolmaro, Bruks, Ledej, Riči, Fraladori, Gudurić, Šilds, Nibo, Danston. Trener: Đuzepe Poeta
PARTIZAN: Murinen, Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Braun, Pejn, Bonga, Lakić, Parker, Džekiri, Fernando, Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja