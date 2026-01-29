U utakmici 25. kola crno-beli su poraženi u Milanu od Armanija rezultatom 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22).

Tim Đoana Penjaroje ostao je na osam pobeda, a prekinuo je niz od dva trijumfa.

Armani je prekinuo niz od tri poraza i stigao do 12. trijumfa i vratio kakve-takve nade da može do doigravanja. "Manekene" trenutno dve pobede dele od desetog mesta.

U timu Partizana Braun je bio najefikasniji sa 17 poena. Poen manje je postigao Pejn, a Osetkovski je stigao do 14 poena. Dvocifren je bio i Džekiri sa 12 poena.

Kod domaćina briljirao je bivši član crno-belih Zek Ledej sa 20 poena. Nibo je postigao 15 poena, a Elis 11. Marko Gudurić je utakmicu završio sa sedam poena, šest asistencija i tri skoka.

U narednom kolu Partizan u utorak gostuje Makabiju, a potom tri dana kasnije dočekuje Panatinaikos.