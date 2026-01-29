Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan i Aleksa Radanov od srede su vezani ugovorom.

Srpski reprezentativac koji je ponikao u Crvenoj zvezdi, u redove večitog rivala stigao je iz minhenskog Bajerna.

Aleksa Radanov Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, MN Press / imago sportfotodienst /Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Upravo činjenica da je tokom sezone nastupao za klub koji igra Evroligu, stvorila je kod navijača Partizana dilemu da li Radanov ima pravo da igra u ovom takmičenju.

Nemci su se još jednom pokazali kao revnosni po tom pitanju. Kako pravila nalažu, ako igrač želi da promeni klub u Evroligi onda prvobitni tim mora da ga odjavi iz svog sastava. Taj rok je bio do 5. januara, što su Nemci ispoštovali.

Partizan je registrovao Radanova na vreme, pre februara, te tako nema više prepreka po ovom pitanju.

Pošto je Radanov potpisao u sredu popodne, kada je Partizan već bio u Milanu, prva naredna prilika za debi u ovom takmičenju biće gostovanje Makabiju u utorak u 26. kolu.

Pre toga Partizan igra protiv Kluža u ABA ligi, pa je možda to prilika da Radanov debituje za Partizan.

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN AKTIVIRAO BOMBU! SRPSKI REPREZENTATIVAC POTPISAO ZA CRNO-BELE: Stiže iz Bajerna, nekada igrao u Zvezdi
profimedia-0938456073.jpg
EvroligaMOGU LI CRNO-BELI DA NASTAVE SERIJU? Evo gde možete da gledate utakmicu Armani - Partizan
partizan-olympiacos-32947228.JPG
EvroligaEVROLIGA ODBILA PARTIZAN I ZVEZDU: Večiti dobili užasne vest sa sastanka lige
Večiti derbi
EvroligaPARTIZAN BEZ ŠESTORICE U MILANU: Ipak, ima i dobrih vesti! Dva igrača se vraćaju u tim i putuju u Italiju
Đoan Penjaroja
EvroligaOGLASIO SE KK PARTIZAN: Evo kada počinje prodaja ulaznica za mečeve protiv Panatinaikosa i Real Madrida
Grobari na utakmici Partizan - Oleksandrija

Grobari u Minhenu Izvor: Kurir