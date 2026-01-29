Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan i Aleksa Radanov od srede su vezani ugovorom.

Srpski reprezentativac koji je ponikao u Crvenoj zvezdi, u redove večitog rivala stigao je iz minhenskog Bajerna.

1/6 Vidi galeriju Aleksa Radanov Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, MN Press / imago sportfotodienst /Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo činjenica da je tokom sezone nastupao za klub koji igra Evroligu, stvorila je kod navijača Partizana dilemu da li Radanov ima pravo da igra u ovom takmičenju.

Nemci su se još jednom pokazali kao revnosni po tom pitanju. Kako pravila nalažu, ako igrač želi da promeni klub u Evroligi onda prvobitni tim mora da ga odjavi iz svog sastava. Taj rok je bio do 5. januara, što su Nemci ispoštovali.

Partizan je registrovao Radanova na vreme, pre februara, te tako nema više prepreka po ovom pitanju.

Pošto je Radanov potpisao u sredu popodne, kada je Partizan već bio u Milanu, prva naredna prilika za debi u ovom takmičenju biće gostovanje Makabiju u utorak u 26. kolu.

Pre toga Partizan igra protiv Kluža u ABA ligi, pa je možda to prilika da Radanov debituje za Partizan.