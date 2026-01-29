Slušaj vest

Ekipa Dubaija će na ovom meču biti oslabljena jer su jer su velike šanse da Filip Petrušev ne zaigra u Beogradu, saznaje "Meridijan sport"

"Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u sredu stigao u srpsku prestonicu, a večeras će u Pioniru trenirati pred meč, posle kojeg će biti jasnija slika da li će Petrušev moći da se stavi na raspolaganje Jurici Golemcu. U Dubaiju su optimisti i veruju da će Srbin uspeti da se oporavi do utakmice", stoji u tekstu.

Petrušev je drugi strelac Dubaija u Evroligi, pošto prosečno daje 13,6 poena uz 5,3 skokova, tako da je jasno da bi izostanak bivšeg igrača Zvezde bio veliki hendikep za goste iz Emirata.

Utakmica je na programu u petak od 20.30 časova u "Beogradskoj Areni".