Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u utakmici 25. kola Evrolige
EVROLIGA
STARI ZNANCI OPET DELE PRAVDU: Poznato ko sudi Zvezdi protiv Dubaija...
Određene su i sudije za ovaj meč.
Za prvog arbitra Evroliga je postavila iskusnog Španca Huana Karlosa Garsiju. Pomagaće mu njegov sunarodnik Karlos Kortes, kao i Francuz Tomas Bisuel.
Zanimljivo, Huan Karlos Gasrija je vodio meč između Dubaija i Crvene zvezde u 10. kolu Evrolige.
Zvezda se nalazi na 10. mestu Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok je Dubai na 12. poziciji sa skorom 11-13.
Utakmica je na programu u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.30 časova.
