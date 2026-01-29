Slušaj vest

Određene su i sudije za ovaj meč.

Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Za prvog arbitra Evroliga je postavila iskusnog Španca Huana Karlosa Garsiju. Pomagaće mu njegov sunarodnik Karlos Kortes, kao i Francuz Tomas Bisuel.

Zanimljivo, Huan Karlos Gasrija je vodio meč između Dubaija i Crvene zvezde u 10. kolu Evrolige.

Zvezda se nalazi na 10. mestu Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok je Dubai na 12. poziciji sa skorom 11-13.

Utakmica je na programu u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.30 časova.

