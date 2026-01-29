Slušaj vest

Dario Brizuela jedan od najboljih igrača Barselone rekao je da je svima u klubu teško pao rastanak sa trenerom Đoanom Penjarojom, a naročito je sebe istakao u tom pogledu budući da mu je aktuelni strateg Partizana mnogo pomogao u prošloj sezoni.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

"Bilo je teško, jer je moj odnos sa Penjarojom bio zaista dobar i veoma ga cenim od prošle godine, jer smo stvorili veoma dobru sportsku vezu. On je sjajna osoba. On je jedan od onih trenera koje kada ga upoznate shvatite da je zaista dobra osoba i mnogo mi je pomogao tokom moje druge godine i svi ga zaista cene. Dakle, kada se ove stvari dese, teško je za igrača, jer vam je žao njega, žao vam je sebe, jer shvatate da vaš rad nije bio dovoljan i morate brzo da promenite svoj mentalitet i budete spremni za novog trenera. Ovo je četvrti put da menjam trenera usred sezone u karijeri, tako da sam navikao, ali morate biti sveži. Bio sam veoma srećan zbog njega kada je otišao u Partizan, jer definitivno zaslužuje novu šansu. Nadam se da je tamo srećan. Zadovoljni smo Paskualom i radimo sjajne stvari, a to je dobro za sve nas", rekao je Brizuela uoči večerašnjeg gostovanja Olimpijakosu", rekao je Brizuela u razgovoru za grčke medije.

Ne propustiteKošarkaHENDIKEP ZA BARSELONU! Jedan od najboljih igrača zadobio povredu zadnje lože - klub se odmah oglasio!
Dario Brizuela
KošarkaBRIZUELA PRODUŽIO UGOVOR SA BARSELONOM: Katalonci rešili bitno pitanje
Dario Brizuela
KošarkaŠTA SE OVO DEŠAVA U BARSELONI: Još jedan bitan igrač povređen! Katalonska bolnica!
Screenshot 2024-10-13 230148.jpg
KošarkaMALO SE ZANEO... KOŠARKAŠ BARSELONE UDARIO SUTKINJU PO ZADNJICI! Dobro ste pročitali - pogledajte bizarnu scenu o kojoj bruji Španija!
Screenshot 2024-10-13 230148.jpg

Ana Milićević vaterpolistikinja Srbije Izvor: RTS/screenshot