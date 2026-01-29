"Bilo je teško, jer je moj odnos sa Penjarojom bio zaista dobar i veoma ga cenim od prošle godine, jer smo stvorili veoma dobru sportsku vezu. On je sjajna osoba. On je jedan od onih trenera koje kada ga upoznate shvatite da je zaista dobra osoba i mnogo mi je pomogao tokom moje druge godine i svi ga zaista cene. Dakle, kada se ove stvari dese, teško je za igrača, jer vam je žao njega, žao vam je sebe, jer shvatate da vaš rad nije bio dovoljan i morate brzo da promenite svoj mentalitet i budete spremni za novog trenera. Ovo je četvrti put da menjam trenera usred sezone u karijeri, tako da sam navikao, ali morate biti sveži. Bio sam veoma srećan zbog njega kada je otišao u Partizan, jer definitivno zaslužuje novu šansu. Nadam se da je tamo srećan. Zadovoljni smo Paskualom i radimo sjajne stvari, a to je dobro za sve nas", rekao je Brizuela uoči večerašnjeg gostovanja Olimpijakosu", rekao je Brizuela u razgovoru za grčke medije.