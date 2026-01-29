Košarkaši Fenerbahčea savladali su ekipu Anadolu Efesa u 25. kolu Evrolige na svom terenu sa 79:62.
EVROLIGA
ZNA SE KO JE GAZDA ISTANBULA: Fenerbahče pregazio Efes u velikom turskom derbiju!
Slušaj vest
Fenerbahče je do pobede u istanbulskom derbiju vodio Tejlen Horton-Taker sa 22 poena i tri skoka, Nando de Kolo je upisao 12 poena, četiri asistencije i tri skoka, dok je Tarik Biberović dodao 10 poena, uz tri uhvaćene lopte.
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
U ekipi Efesa bolji od ostalih je bio Sejben Li sa 19 poena i tri ukradene lopte, a po devet poena su upisali Pi Džej Doužer i Koul Svajder, uz po četiri skoka.
Fenerbahče je za trenutak preuzeo prvo mesto na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i sedam poraza, dok je Efes posle devetog vezanog poraza na poslednjem, 20. mestu, sa skorom 6/19.
U sledećem kolu Fenerbahče gostuje Barseloni, a Efes dočekuje Valensiju.
Reaguj
Komentariši