Pet utakmica 25. kola Evrolige odigrano je u četvrtak.

Rezultati nisu pomerili Partizan i Crvenu zvezdu sa svojih pozicija.

Svakako je najveća pažnja srpskih ljubitelja košarke bila usmerena ka Milanu.

Partizan nije uspeo da savlada Armani i tako nastavi pobednički niz. Crno-beli su doživeli 17. poraz, a sa osam pobeda je ostao na 18. mestu. Po osam pobeda imaju Pariz i Baskonija.

No, taj rezultat nije išao ni u prilog Crvenoj zvezdi.

Zvezda je trenutno deseta sa 14 pobeda i 10 poraza, koliko imaju Žalgiris i Panatinaikos. Armani, međutim, sada ima dve pobede manje. Doduše i utakmicu više.