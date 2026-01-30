PREPLAĆENI AMERIKANAC OTERAN! HAOS POSLE MEČA MILANA I PARTIZANA! Trener ga precrtao, oglasio se, sve otkrio i izazvao pravu buru: "Više nije deo projekta!"
Košarkaši Partizana doživeli su 17. poraz u Evroligi. U utakmici 25. kola crno-beli su poraženi u Milanu od Armanija rezultatom 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22).
Po završetku meča došlo je do haosa i bure, ali u timu Armanija! Trener ekipe iz Milana, Pepe Poeta, odmah po završetku susreta sa crno-belima, rešio je da otpiše jednog košarkaša.
Preplaćeni Amerikanac koji nastupa za reprezentaciju Španije, Lorenco Braun, oteran je iz Armanija.
- Zajedno s klubom odlučili smo da Lorenzo Braun više nije deo projekta. I dalje pažljivo pratimo tržište, ali činjenica da imamo na raspolaganju samo jednu slobodnu registraciju tera nas da veoma pažljivo vagamo naše odluke - rekao je Poeta i sve objasnio.
Lorenzo Braun je bivši košarkaš Crvene zvezde koji je već dugo u Evroligi, a ove sezone je odigrao samo 12 utakmica. U proseku je postizao samo 5,8 poena po meču, imao je 2,7 asistencija i 1,6 skokova, te je jasno da nije pokazao svoj pun potencija..
