Reprezentativac Francuske i košarkaš Njujork Niksa, Geršon Jabusele, ne isključuje mogućnost povratka u Evroligu.

Nakon sjajnih partija u dresu Reala i odličnog izdanja na Olimpijskim igrama u Parizu, rešio je da se oproba u najjačoj ligi sveta. Nakon jedne solidne sezone u Filadelfiji prešao je u Njujork Nikse, ali tamo se nije najbolje snašao, pa se uveliko spekuliše o njegovom odlasku.

"Definitivno ne znam šta će se desiti u budućnosti, ali nikada ne zatvaram vrata. Bilo je teško vratiti se u NBA, ali čim sam stigao, moj um je želeo da ostane. Videćemo kad se ukaže prilika i koje su opcije u Evropi, nikad ne reci nikad", rekao je Jabusele.

Otkrio je Francuz i za koji klub bi voleo igra u Evropi.

"Biću iskren, Real Madrid. To bi bio jedan od prvih klubova sa kojima bih razgovarao sigurno. Ne zatvaram vrata naravno ni drugima, ali znate imam kuću u Madridu, pa bi sigurno bilo lepo vratiti se", poručio je Jabusele.