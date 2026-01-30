Tabela Evrolige, Crvena zvezda ide ka plej-ofu, Partizan na dnu.
TABELA EVROLIGE NAKON POBEDE ZVEZDE IZGLEDA OVAKO! Crveno-beli hitaju ka plej-ofu, tako malo nedostaje četi Saše Obradovića!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai rezultatom 95:92 u okviru 25. kola Evrolige.
Zvezda je ovom pobedom otišla na učinak od 15-10 i tako učvrstila mesto u plej-inu i zadržala odlične izglede da napadne direktan ulazak u plej-of.
Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Loša vest za Zvezdu je ta što je Virtus bio bolji od Monaka na strani, pa tako uz Olimpiju Milano održao razliku od tri pobede manje u odnosu na Zvezdu koja je trenutno na poziciji sedam, ali Žalgiris i Panatinaikos tek trebaju da okončaju svoje utakmice.
Sa druge strane Partizan je i dalje pri dnu tabele sa učinkom 8-17.
