Zvezda je ovom pobedom otišla na učinak od 15-10 i tako učvrstila mesto u plej-inu i zadržala odlične izglede da napadne direktan ulazak u plej-of.

Loša vest za Zvezdu je ta što je Virtus bio bolji od Monaka na strani, pa tako uz Olimpiju Milano održao razliku od tri pobede manje u odnosu na Zvezdu koja je trenutno na poziciji sedam, ali Žalgiris i Panatinaikos tek trebaju da okončaju svoje utakmice.