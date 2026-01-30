Izjava Saše Obradovića posle pobede Crvene zvezde nad Dubaijem - 95:92.
iskreno
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA NAKON RUŠENJA DUBAIJA! Trener Crvene zvezde zagrmeo posle pobede!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai u 25. kolu Evrolige rezultatom 95:92.
Posle meča u Beogradskoj areni oglasio se trener Zvezde Saša Obradović:
Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
- Pre svega hvala navijačima na velikom srcu, uspeli smo da pronađemo ritam u poslednjoj četvrtini. Rezultat je možda i realističan, bilo je nekonstantnosti, nisam očekivao da će ovo biti laka pobeda. Ne smemo da padamo, moramo da nastavimo u istom ritmu - bile su prve reči Saše Obradovića
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši