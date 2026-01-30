Slušaj vest

 Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai u 25. kolu Evrolige rezultatom 95:92.

Posle meča u Beogradskoj areni oglasio se trener Zvezde Saša Obradović:

Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 - Pre svega hvala navijačima na velikom srcu, uspeli smo da pronađemo ritam u poslednjoj četvrtini. Rezultat je možda i realističan, bilo je nekonstantnosti, nisam očekivao da će ovo biti laka pobeda. Ne smemo da padamo, moramo da nastavimo u istom ritmu - bile su prve reči Saše Obradovića

Ne propustiteTenisNOVAK ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Njegove reči odzvanjaju širom planete - evo šta je napisao posle plasmana u 11. finale AO
Novak Đoković
Ostali sportovi"SVE MI SE SRUŠILO - TAJ MUK I POGLEDE NEĆU ZABORAVITI" Zlatni vaterpolisti za Kurir poručili: Narod nam je doneo medalju - Dečački san je ostvaren
Sequence 01.01_46_11_09.Still001.jpg
TenisNIKAD EMOTIVNIJI NOVAK NAKON EPSKOG PLASMANA U FINALE AUSTRALIJAN OPENA! Đoković otvorio dušu i pričao o svemu na konferenciji za medije u Melburnu!
Novak Đoković
Tenis"PUNO ME BOLI OVAJ PORAZ..." Siner na ivici suza: Ne mogu da budem iznenađen Novakom...
Janik Siner

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir