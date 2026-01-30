- Pre svega hvala navijačima na velikom srcu, uspeli smo da pronađemo ritam u poslednjoj četvrtini. Rezultat je možda i realističan, bilo je nekonstantnosti, nisam očekivao da će ovo biti laka pobeda. Ne smemo da padamo, moramo da nastavimo u istom ritmu - bile su prve reči Saše Obradovića