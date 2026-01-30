Slušaj vest

Jedno od pitanja odnosilo se na Košarkaški klub Crvena zvezda.

-Što se košarke tiče, mislim da Zvezda ima četvrti ili peti najbolji tim u Evropi i sa njim može da ide. Obično sam saglasan sa onim što govori Đurović, nisam u svemu. Zvezda, mislim da su bolji i od Reala, Barselone, Valensije...

Kada je reč o fudbalu, Vučić nije krio da mu je želja bila da je u Ligi Evrope video okršaj Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba.



-Nadao sam se da izvuče Dinamo pošto je ranije bio jači od Zvezde.