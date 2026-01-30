Slušaj vest

Košarkaš OlimpijakosaSaša Vezenkov suspendovan je zbog nesportskog ponašanja.

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Kolosos na Rodosu rezultatom 98:85 u utakmici 16. kola grčkog prvenstva, ali uz burna dešavanja.

Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Konkretno, najburnije je bilo kada se Saša Vezenkov potukao sa igračem domaćeg tima Andreasom Petropulosom i zbog toga dobio suspenziju!

Košarkaški savez Grčke odlučio je da ga kazni suspenzijom od jedne utakmice i novčanom kaznom od 1.400 evra zbog nasilničkog ponašanja.

Andreas Petropulos je kažnjen sa 1.800 evra zbog nesportskog ponašanja.

