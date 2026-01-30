Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov "popio" suspenziju.
kazna
SAŠA VEZENKOV SUSPENDOVAN! Ovo je razlog!
Slušaj vest
Košarkaš OlimpijakosaSaša Vezenkov suspendovan je zbog nesportskog ponašanja.
Košarkaši Olimpijakosa savladali su Kolosos na Rodosu rezultatom 98:85 u utakmici 16. kola grčkog prvenstva, ali uz burna dešavanja.
Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer
Vidi galeriju
Konkretno, najburnije je bilo kada se Saša Vezenkov potukao sa igračem domaćeg tima Andreasom Petropulosom i zbog toga dobio suspenziju!
Košarkaški savez Grčke odlučio je da ga kazni suspenzijom od jedne utakmice i novčanom kaznom od 1.400 evra zbog nasilničkog ponašanja.
Andreas Petropulos je kažnjen sa 1.800 evra zbog nesportskog ponašanja.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši