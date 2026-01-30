Filip Petrušev na meti navijača Crvene zvezde.
nije ovo zaslužio...
DELIJE UDARILE NA REPREZENTATIVCA SRBIJE: Filip Petrušev na tapetu! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Dubai u Beogradskoj areni u meču 25. kola Evrolige.
Pre početka utakmice nekadašnji centar Zvezde i jedan od lidera reprezentacije Srbije Filip Petrušev dočekan je jakim zvižducima od strane onih koji su ga do skoro bodrili.
Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Pogledajte kako je to bilo...
BONUS VIDEO:
