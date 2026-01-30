Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Dubai u Beogradskoj areni u meču 25. kola Evrolige.

Pre početka utakmice nekadašnji centar Zvezde i jedan od lidera reprezentacije Srbije Filip Petrušev dočekan je jakim zvižducima od strane onih koji su ga do skoro bodrili.

Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Pogledajte kako je to bilo...

Filip Petrušev se zagreva pred meč sa Zvezdom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić