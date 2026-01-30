Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dolekuju Dubai u 25. kolu Evrolige u Areni.

Iako je beogradska dvorana smanjena na 80 odsto kapaciteta zbog incidenata koje su navijači Zvezde napravili protiv Valensije, u njoj je bilo dovoljno mesta za sve, pa i za zlatne vaterpoliste.

Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Zvezdu na ovoj utakmici bodre zlatni vaterpolisti Milan Glušac i Vasilije Martinović.

Zlatni Delfini, koji su se nedavno okitili titulom prvaka Evrope, uzvratili su na ovaj način Zvezdinim košarkašima koji su ih bodrili tokom šampionata Starog kontinenta.

Ne propustiteEvroligaDELIJE UDARILE NA REPREZENTATIVCA SRBIJE: Filip Petrušev na tapetu! (VIDEO)
Filip Petrušev
EvroligaCRVENA ZVEZDA - DUBAI: Šok u Areni, crveno-beli imali 21 poen prednosti gosti se potpuno vratili
Crvena zvezda, Dubai, Evroliga
EvroligaOVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Utakmica u Milanu donela loše vesti i po Partizan i po Crvenu zvezdu
Amani, Partizan, Evroliga

Glušac i Martinović došli da bodre Zvezdu Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić