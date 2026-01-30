Zvezdu na ovoj utakmici bodre zlatni vaterpolisti Milan Glušac i Vasilije Martinović
Evroliga
ZLATNI DELFINI BODRE ZVEZDU: Glušac i Martinović uzvratili crveno-belim košarkašima podršku
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde dolekuju Dubai u 25. kolu Evrolige u Areni.
Iako je beogradska dvorana smanjena na 80 odsto kapaciteta zbog incidenata koje su navijači Zvezde napravili protiv Valensije, u njoj je bilo dovoljno mesta za sve, pa i za zlatne vaterpoliste.
Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Zvezdu na ovoj utakmici bodre zlatni vaterpolisti Milan Glušac i Vasilije Martinović.
Zlatni Delfini, koji su se nedavno okitili titulom prvaka Evrope, uzvratili su na ovaj način Zvezdinim košarkašima koji su ih bodrili tokom šampionata Starog kontinenta.
Reaguj
Komentariši