Tim iz Bolonje sada ima 12 pobeda i 13 poraza, dok je skor Monaka 15/10.

Virtus su do pobede vodili Derik Alston sa 19 i Metju Morgan sa 15 poena, dok je u poraženom timu najefikasniji bio Majk Džejms sa 17 poena.

Košarkaši Virtusa će naredne sedmice u duplom kolu dočekati Asvel i gostovati Olimpijakosu, dok će Monako u goste Žalgirisu i Bajernu.

(Beta)

