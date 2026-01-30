Košarkaši Virtusa pobedili su u gostima ekipu Monaka sa 84:82 (22:30, 22:21, 18:14, 22:17), u utakmici 25. kola Evrolige.
Evroliga
ROVITI VIRTUS IZVOJEVAO POBEDU: Vildoza ludom trojkom srušio Monako u Kneževini
Slušaj vest
Tim iz Bolonje sada ima 12 pobeda i 13 poraza, dok je skor Monaka 15/10.
Virtus su do pobede vodili Derik Alston sa 19 i Metju Morgan sa 15 poena, dok je u poraženom timu najefikasniji bio Majk Džejms sa 17 poena.
Košarkaši Virtusa će naredne sedmice u duplom kolu dočekati Asvel i gostovati Olimpijakosu, dok će Monako u goste Žalgirisu i Bajernu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši