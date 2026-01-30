Slušaj vest

Košarkaši Baskonije pobedili su Žalgiris rezultatom 102:91 u 25. kolu Evrolige.

Baskonija je imala težak zadatak u 25. kolu Evrolige, ali su izabranici Paola Galbijatija uspeli da oduševe i svoje navijače i navijače Crvene zvezde.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ovom pobedom nad Žalgirisom su crveno-bele ostavili same na 8. poziciji Evrolige sa 15 pobeda, dok je Žalgiris na skoru 14-11, a Španci su na odnosu 9 pobeda i 16 poraza.

Na kraju je Silvan Fransisko imao 30 poena i 5 asistencija i bio najefikasniji, dok je Dastin Sleva imao 13 poena i 4 skoka, Mozes Rajt 12 poena i 7 skokova, a Ignas Brazdeikis 11 poena, 2 skoka i 5 asistencija.

U redovima Baskonije je Timoti Luvavu imao 19 poena, 2 skoka i 4 asistencije, Trent Forest je dodao 16 poena, dok su po 15 imali Markus Hauard i Rodios Kuruc s tim što je Letonac imao i 6 skokova.

BONUS VIDEO: