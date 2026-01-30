Crvena zvezda pretekla Žalgiris na tabeli.
ŽALGIRIS OBRADOVAO CRVENU ZVEZDU! Kakva vest za Delije, skok na tabeli Evrolige!
Baskonija je imala težak zadatak u 25. kolu Evrolige, ali su izabranici Paola Galbijatija uspeli da oduševe i svoje navijače i navijače Crvene zvezde.
Ovom pobedom nad Žalgirisom su crveno-bele ostavili same na 8. poziciji Evrolige sa 15 pobeda, dok je Žalgiris na skoru 14-11, a Španci su na odnosu 9 pobeda i 16 poraza.
Na kraju je Silvan Fransisko imao 30 poena i 5 asistencija i bio najefikasniji, dok je Dastin Sleva imao 13 poena i 4 skoka, Mozes Rajt 12 poena i 7 skokova, a Ignas Brazdeikis 11 poena, 2 skoka i 5 asistencija.
U redovima Baskonije je Timoti Luvavu imao 19 poena, 2 skoka i 4 asistencije, Trent Forest je dodao 16 poena, dok su po 15 imali Markus Hauard i Rodios Kuruc s tim što je Letonac imao i 6 skokova.
