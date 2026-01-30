Slušaj vest

Trener Zvezde Saša Obradović govorio je na redovnoj konferenciji za medije posle utakmice u Beogradskoj areni:

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Dubai, 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Sjajna pobeda, teška. Ovo je ono što smo očekivali. Dubai je tim koji je projektovan za plejof. Imaju dosta kvaliteta na raznim pozicijama, ali uspeli smo da pobedimo i to je najvažnije na samom kraju.

Imao je reči hvale na račun Džoela Bolomboja koji je po prvi put dobio "ozbiljnije" minute otkako se vratio posle povrede.

- Definitivno se vidi. Ovde ljudi to znaju da je on jedan od boljih centara u modernoj igri i način na koji to radi odbrambeno, može da radi sve. Vrlo je mobilan i to treba svakoj ekipi, mislim da je odradio super posao. Drugačiji je reket kad je on unutra. Menja šuteve kad je važno, to je važno. Fali mu igračke forme, ali definitivno je već sad vidljivo da je veliko pojačanje.

Potom je jedan od novinara sugerisao da "onakav kraj ne sme da se dogodi", a Obradović je kratko poručio da to neće da komentarišem.

- Ne bih da komentarišem, opet je nepotrebno. Pad u igri koji je bio u toj drugoj četvrtini nije trebalo da se desi. Nije lako ponekad, kad počneš tako dobro, ova prva četvrtina je možda najbolja ove sezone. Obično dođe do zadovoljstva, pa što kažu, ja uzimam i sebi neku odgovornost jer možda izbor sistema nije bio najbolji, možda je moglo drugačije da se radi. Tražio sam petorku koja je možda vidljivija, bolja bila u drugom delu u odnosu na tu četvrtinu. Neki igrači su malo slabije ušli u utakmicu sa klupe, ali, pošto je to najbolje takmičenje. Za očekivati da nemaš sve četiri četvrtine na istom nivou. Bio je pad, dobro je da smo našli ritam u igri i eto, prave petorke.

Rekao je i za Ebuku Izundua da je iks faktor ekipe.

- Izundu je onako prijatno iznenađenje u celoj Evroligi. Način na koji on igra iz lige koja je dva nivoa ispod Evrolige, a dečko je prvo pre svega fenomenalan za ekipu. Fenomenalan je kao osoba i sve što radi, one male stvari i vidljive i nevidljive. Esencijalno su važne. Praktično, on je možda u ovom trenutku naš najbolji centar.

Na kraju, rekao je da su samo bitne pobede.

- Bitno je samo da pobeđujemo i nek je sa jedan razlike, dolazi nam ekipa koja ima dosta besa u sebi jer su izgubili neke utakmice u poslednjim mečevima. Sigurno je to opet jedan dobar izazov, svi smo svesni da svaka pobeda mnogo znači. U dobroj smo poziciji i to treba držati - rekao je Obradović.

BONUS VIDEO: