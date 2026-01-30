Fenomenalnu partiju odigrao je Kostas Slukas i utakmicu završio sa 26 poena, 3 skoka i čak 9 asistencija, dok je Džerijan Grent imao 15 poena, 5 skokova i 3 asistencije, a Rišan Holms ubacio je 11 poena uz 9 uhvaćenih skokova.

Što se tiče Asvela, sjajan je bio bivši igrač Partizana Brajan Angola koji je utakmicu okončao sa 20 poena, 2 skoka i 7 asistencija, Melvin Ažinsa je dodao 14 uz 6 skokova, a Bastijen Votije postigao je 14 poena i imao 4 skoka, dok je Tomas Ertel upisao 8 poena i 10 asistencija.