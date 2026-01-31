Slušaj vest

To se dogodilo na utakmici protiv Crvene zvezde u Beogradu.

Crveno-beli su stigli do pobede u 25. kolu Evrolige nakon što su se ozbiljno poigrali sa živcima svojih navijača. Imali su i 23 poena prednosti u prvoj četvrtini, ali je Dubai uspeo da se rezultatski potpuno vrati u meč.

Ipak, u određenim trenucima treće i četvrte četvrtine je delovalo da gosti nisu spremni da naprave veliki korak i upotpune preokret, pa je Zvezda uspela da dođe do četvrte vezane pobede, a ukupno 15. u ovoj sezoni.

U drugom poluvremenu je došlo i do sukoba u redovima Dubaija. Džanan Musa je bio prilično nervozan i na parketu, a posebno na klupi.

Za 22 i po minuta je postigao pet poena, uz tri skoka i jednu asistenciju. Iz igre je pogodio samo jedan od osam šuteva, a u dve situacije je imao verbalni sukob sa trenerom Juricom Golemcom.

U trećoj četvrtini je nešto kod njega probudilo nezadovoljstvo, pa je prilikom izlaska sa terena imao šta da poručio treneru, koji nije ostao dužan.

Musa je seo na klupu za rezervne igrače, besneo i psovao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Džanan Musa besan na utakmici Crvena zvezda - Dubai Izvor: Kurir

Brzo se ponovo našao u igri, a u četvrtoj četvrtini je došlo do ozbiljnijeg sukoba.

Posle jednog lošeg poteza Muse, on i Golemac su bili prilično besni, a Aleksa Avramović je bio taj koji je smirio trenera Dubaija i celu situaciju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Sukob Muse i Golemca na utakmici Crvena zvezda - Dubai Izvor: Kurir

Trener Dubaija je na konferenciji za medije po završetku utakmice dobio pitanje o sukobu sa Musom.

"Džanan se vratio i očekuje puno od sebe. Na kraju krajeva, dečko je emotivan. Ja sam bio igrač i znam kako je kada te ne ide i kada su neke stvari loše. Mi ćemo to rešiti interno, nećemo dopustiti da se takve stvari događaju ubuduće. Bio sam igrač, nema zle krvi i Musa je momak na mestu. Sigurno ćemo rešiti”, poručio je Jurica Golemac.

