Ekipa iz Atine je uspela nekako da savlada Asvel i da stigne do skora 15-10, ali Ergin Ataman ne može da bude zadovoljan izdanjem njegovih igrača.

"Svaki meč je važan, igrali smo dobro odbranu, ali u poslednja dva minuta su oni pogodili nekoliko teških šuteva. Bez Kendrika Nana, Slukas i Grent su uzeli odgovornost. Drugi igrači takođe moraju igrati na tom nivou. Imamo neke igrače, koji iskreno, igraju sramotnu košarku. Nivo njihove igre nije prihvatljiv. Čekamo da se vrati Kendrik Nan, a onda ćemo ukloniti igrače koji ne igraju na potrebnom nivou", rekao je Ataman.

Nastavio je da kritikuje pojedince i da izdvaja one najbolje iz oba tima.

"Osim prvih pet minuta, donosili smo dobre odluke. Igrali smo snažnu, agresivnu odbranu. Asvel je u poslednja dva minuta pogađao neverovatne šuteve, dok smo mi pravili sramne greške. Verujem da smo odigrali dobru utakmicu. Kontrolisali smo igru i igrali pametno, posebno Slukas, koji je imao sjajnu utakmicu, i Grant, koji je bio savršen. Promašili smo mnogo slobodnih bacanja. Asvel se borio žestoko, kao što to uvek radi u Vilerbanu. Na kraju, želim da čestitam jednom igraču iz mog tima i jednom iz protivničkog. Slukas i Ertel su pokazali da košarka nije stvar godina, već iskustva. Ova dva igrača su odigrala veliku utakmicu. Za moj stil, najvažnije je imati pametnog pleja", rekao je Turčin.

Imao je još pohvala za Slukasa.

"Kostas je pobednički igrač. On zna da bez Kendrika Nana imamo problema u napadu. Pokazao je svoj karakter. Danas se osećao dobro i igrao je svoju igru. Tokom prethodne tri sezone imali smo mnogo ovakvih utakmica s njim. Važno je da bude u dobroj formi, jer ima pobednički mentalitet", rekao je on.

