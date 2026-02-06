Slušaj vest

Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Panatinaikos rezultatom 78:62 i to je bio ozbiljan šamar za grčkog velikana i turskog trenera Ergina Atamana.

Igrači Panate izgledali su nemoćno na terenu, a Ataman je pokušao da objasni ovaj poraz.

- Partizan je igrao fizičku, agresivnu utakmicu. Mi nismo odgovorili na to, nismo bili spremni za to na terenu. Možda je razlog za to što smo došli posle teške utakmice protiv Real Madrida, a mi imamo veterane poput Slukasa i Grenta, oni su se namučili. Bez Nana imamo problem u napadu, a Slukas i Grent su bili umorni. Nismo imali drugo rešenje, promašili smo mnogo šuteva. Nismo uložili energiju i Partizan je zaslužio pobedu jer nismo igrali sa dovoljno energije da odgovorimo njima - počeo je priču Ataman, a zatim je dobio pitanje o Kendriku Nanu koji nije igrao, ali i o eventualnom otkazu:

- Ne znam o njegovoj situaciji. Čekamo ga svake nedelje, ako imate pitanja o utakmici, ja sam ovde za pitanja o utakmici.

Govorio je o trećoj četvrtini.

- Imali smo mnogo izgubljenih lopti, bez Nana našeg glavnog igrača, bez Slukasa i Grenta u tim situacijama, Partizan je odradio sjajan posao tu. Promašili smo šuteve Osmana i Huanča, nismo bili uspešni da igramo našu igru, jer su stavili agresivnost na Slukasa i Grenta, pa su zaustavili naš napad.

Zatim je pokušao da opravda sramotan potez Nikosa Rogkavopulosa koji je udario Arijana Lakića.

- To je emocionalno, dešava se u toku utakmice. Tukao se za loptu, bio je u "daunu", to je normalno. To se dešava tokom utakmice.

Odgovorio je i na pitanje da li Panatanaikos može da okrene sezonu nekom od pobeda u narednim rundama.

- Svi timovi su takvi u Evroligi. To nije samo Panatinaikos, sem jednog, dva utakmica, mislim da Fenerbahče vodi u Pariz. Ali gledajući ostale rezultate, svi timovi su u takvoj situaciji. Moramo nastaviti da jurimo naše ciljeve. Mi nismo jedini tim koji gubi utakmice. Svi timovi na prvih osam mesta su poraženi.

Za kraj upitan da li ima nešto da kaže o meču koji će uskoro odigrati reprezentacije Srbije i Turske.

- Ništa, ništa, odgovaram samo na pitanja o večerašnjoj utakmici, laku noć - zaključio je Ergin Ataman.

