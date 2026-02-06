Slušaj vest

Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Panatinaikos (78:62), a susret je, pored odlične igre crno-belih, obeležio i koji je krvnički udario Arijana Lakića u trenutku nemoći.

Žestok rat na terenu vodili su Lakić i Rogavopulos. Borbeni Srbin iznudio je faul u napadu, a onda odlučio da to i proslavi sa navijačima. To se nije dopalo frustriranom Rogavopulosu, pa je prišao Lakiću i snažno ga udario ramenom u grudi.

Lakić je završio na parketu, pa je došlo do ozbiljne gužve na terenu. Srećom, situacija se brzo smirila. Sudije su pogledale snimak i Rogavopulos je odmah isključen sa utakmice.

Arijan Lakić zbog ovakvih poteza i borbenosti postao je i ljubimac navijača Partizana, a on iza sebe ima zaista zanimljivu životnu priču.

Na veliku scenu stigao je u Zadru, a Danijel Jusup, njegov trener iz tog perioda, svojovremeno je otvorio dušu i ispričao neke zanimljive detalje iz Lakićevog života.

- Zaslužio je sve što mu se događa. Radom je zaslužio. Besprekorno je trenirao prethodne dve sezone, uvek na treningu među prvima... Eto moram da kažem da mi je drago, da ne bude da samo Hrvati idu u Srbiju da postanu bolji igrači, nego imamo sada primer da je jedan Srbin došao u Hrvatsku i postao bolji. Drago mi je zbog njega i njegove sjajne familije, znam da ga očekuje izazovan period jer nije mala stvar preći u Partizan. Očekuju ga velike odgovornosti, veliki izazovi sa kojima mora da se izbori. Sigurno nije lako, ali mislim da će mu biti lepo - pričao je Jusup kada je došlo do transfera u Partizan u razgovoru za Mozzart sport.

Potom je objasnio kako je uopšte Lakić došao u Zadar.

- On je bio u Sparsima kada sam ga video, tačnije kada sam ga ozbiljno posmatrao. Odmah sam zapazio da ima ono nešto... Nisam tačno znao šta, ali sam video da je takmičar, da ima to u sebi, da želi da pobeđuje. To je preduslov za sve. Veoma brzo sam odlučio da moramo da ga dovedemo i uložimo u njega. On je za dve godine postao jedan od mojih najbitnijih igrača, što govore i njegove partije i uloga i šta smo sve uradili tokom ove dve sezone sa njim u timu. Sećam se vrlo dobro prošlog leta kada sam govorio da mogu svi da idu, ali ne dam Acu Lakića. Uložio sam mnogo u njega i on mi je vratio na najbolji mogući način.

Ono što ga je izdvojilo u očima trenera Jusupa je karakter i volja za radom.

- Njegova familija je iz Benkovca i on je želeo da dođe u Zadar da igra ovde. Kada smo ga potpisali imali smo veliki problem, nije bilo stanova u Zadru tako da je on sve vreme živeo zapravo u Benkovcima što je nekih 40 kilometara udaljeno, a kad se setim za kakve je pare igrao u Zadru... bolje da ne pričam. Svaki dan, dva puta je dolazio u Zadar na treninge. Ako ja zakažem u šest trening, Aca je u dvorani već u pet radi svoje vežbe. Tu se vidi kakav je radnik i koliko je posvećen svemu. Zato kažem da je zaslužio sve ovo što mu se sada događa.

I u Zadru nije sve krenulo odjednom... Išlo se stepenik po stepenik.

- Te prve sezone sam ga sa klupe uvodio. Uloga mu se vremenom menjala jer je on neprestano napredovao. Potom sam procenio, i sada smatram da sam doneo pravu odluku, dao sam mu loptu u ruke. Da sve on organizuje, posebno prošle sezone. Zato je postao i toliko bitan u našem sistemu, skoro pa nezamenljiv.

Arijan Lakić sada je bitan faktor u igri Partizana i svojom energijom često doprinese timu više nego neki daleko plaćeniji igrači i navijači su ga zbog toga zavoleli, te je postao ljubimac Grobara.

