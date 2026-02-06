Markus Vilijams dolazi u Beogradsku arenu.
DRŽI SVOJU REČ! Obradovao Delije! Markus Vilijams stiže na utakmicu Crvene zvezde i Makabija!
Košarkaši Crvene zvezde od 20.00 dočekuju Makabi Tel Aviv u utakmici 20. kola Evrolige.
Specijalni gost na ovom meču biće nekadašnji plej Zvezde i jedan od lidera te generacije Markus Vilijams.
Nedavno je na svom X nalogu najavio da će uskoro doći u Beograd kako bi podržao svoju Zvezdu, a nije dugo prošlo i evo Markusa – u Beogradu, sa željom da još jednom uživo doživi magiju crveno-belih navijača.
