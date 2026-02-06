Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde od 20.00 dočekuju Makabi Tel Aviv u utakmici 20. kola Evrolige.

Specijalni gost na ovom meču biće nekadašnji plej Zvezde i jedan od lidera te generacije Markus Vilijams.

Nedavno je na svom X nalogu najavio da će uskoro doći u Beograd kako bi podržao svoju Zvezdu, a nije dugo prošlo i evo Markusa – u Beogradu, sa željom da još jednom uživo doživi magiju crveno-belih navijača.

